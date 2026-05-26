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ΝΒΑ
ΚΛΙ
93 - 130
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
127 - 114
ΤΕΛ
ΣΑΝ
UEFA Conference League
ΚΡΠ
22:00
27 Μαϊ
ΒΑΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΡ
5 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
ΝΙΓ
2 - 0
ΤΕΛ
Ζ
ΖΙΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΖΑ
21:30
27 Μαϊ
Ι
ΙΝΔ
Ligue 1
Σ
ΣΕΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
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Κάρλος Κεϊρός
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάρλος Κεϊρός.
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Super League
| 26/05 - 23:22
Η προσοχή του ΠΑΟΚ σε δυο παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
Ποιοι ειναι οι δυο παίκτες που θα βλέπει επισταμένα ο...
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