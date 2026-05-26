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ΝΒΑ
ΚΛΙ
93 - 130
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
127 - 114
ΤΕΛ
ΣΑΝ
UEFA Conference League
ΚΡΠ
22:00
27 Μαϊ
ΒΑΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΑΡ
5 - 0
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΤΖΑ
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27 Μαϊ
ΙΝΔ
Ligue 1
ΣΕΝ
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Κάρλος Κεϊρός

Κάρλος Κεϊρός

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Η προσοχή του ΠΑΟΚ σε δυο παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
Super League | 26/05 - 23:22

Η προσοχή του ΠΑΟΚ σε δυο παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

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