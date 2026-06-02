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Χρονοναύτης των γηπέδων

Χρονοναύτης των γηπέδων

Ένα ταξίδι στο χρόνο και σε γεγονότα που σημάδεψαν την αθλητική ιστορία με την υπογραφή του Χρήστου Κωνσταντινίδη.

29 χρόνια χωρίς τον Γιώργο Μητσιμπόνα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Blogs | 13/09 - 07:16

29 χρόνια χωρίς τον Γιώργο Μητσιμπόνα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1997 το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε έ...

Η φωνή που λείπει! Έξι χρόνια χωρίς τον Χρίστο Χαραλαμπόπουλο
Media | 07/09 - 01:14

Η φωνή που λείπει! Έξι χρόνια χωρίς τον Χρίστο Χαραλαμπόπουλο

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, μεταφραστής, ραδιοφωνικός π...

Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός! Ένας θρύλος της παλιάς Ελλάδας
Άλλα Σπορ | 03/09 - 07:16

Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός! Ένας θρύλος της παλιάς Ελλάδας

Το όνομά του πέρασε οριστικά στη λαϊκή μνήμη και συνδέθηκε μ...

Όταν η Πατουλίδου φώναξε "Για την Ελλάδα ρε γαμώτο" (ΒΙΝΤΕΟ)
Στίβος | 06/08 - 06:35

Όταν η Πατουλίδου φώναξε "Για την Ελλάδα ρε γαμώτο" (ΒΙΝΤΕΟ)

Στη δεύτερη παρουσία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ανέβηκε σ...

Όταν ο Τζέσε Όουενς ταπείνωσε τον Χίτλερ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Στίβος | 05/08 - 07:16

Όταν ο Τζέσε Όουενς ταπείνωσε τον Χίτλερ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αφροαμερικανός πρωταθλητής κατέκτησε το τρίτο χρυσό μ...

Όταν ο Ντέμης άφησε τα γήπεδα για να σώσει την ΑΕΚ
Super League | 04/08 - 06:35

Όταν ο Ντέμης άφησε τα γήπεδα για να σώσει την ΑΕΚ

Από λατρεμένος αρχηγός και πρωταθλητής Ευρώπης μετατρεπόταν σ...

Ρεκόρ και μετά παραλογισμός! Η μέρα που η Παρί τίναξε τη μπάνκα για Νεϊμάρ
Mundial | 03/08 - 07:16

Ρεκόρ και μετά παραλογισμός! Η μέρα που η Παρί τίναξε τη μπάνκα για Νεϊμάρ

Παρά τις αναμφισβήτητες ποδοσφαιρικές του ικανότητες, η...

Ο "ψηλός" που έγραψε ιστορία και γκολ στον Παναθηναϊκό
Super League | 31/07 - 05:34

Ο "ψηλός" που έγραψε ιστορία και γκολ στον Παναθηναϊκό

Ελάχιστοι μπορούσαν τότε να προβλέψουν ότι ο νεαρός ε...

Το πρώτο χρυσό του Πύρρου! Για την Ελλάδα απ’το "λιοντάρι" της Χειμάρρας
Άλλα Σπορ | 31/07 - 04:33

Το πρώτο χρυσό του Πύρρου! Για την Ελλάδα απ’το "λιοντάρι" της Χειμάρρας

Ο 20χρονος τότε Δήμας έβαλε τέλος σε αναμονή 88 ετών και ά...

Η μέρα που άλλαξε όνομα ο Παναθηναϊκός! Το Τριφύλλι και η αλλαγή φανέλας
Super League | 31/07 - 07:16

Η μέρα που άλλαξε όνομα ο Παναθηναϊκός! Το Τριφύλλι και η αλλαγή φανέλας

Χρειαζόταν ένας τίτλος πιο διακριτός, περισσότερο σ...

Η μεταγραφή που έγραψε ιστορία στον Παναθηναϊκό!
Super League | 30/07 - 07:16

Η μεταγραφή που έγραψε ιστορία στον Παναθηναϊκό!

Ήταν η αρχή μιας δωδεκαετούς διαδρομής, η οποία θα τον μ...

Δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια σε μια μέρα για Ελλάδα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Πολιτική | 28/07 - 07:16

Δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια σε μια μέρα για Ελλάδα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 28 Ιουλίου 1996, η ελληνική σημαία ανέβηκε δύο φορές σ...

«Ο Τελευταίος Φίλαθλος» – Ο Σπύρος Σκούρας της ΑΕΚ και η βαριά κληρονομιά
Super League | 26/07 - 17:08

«Ο Τελευταίος Φίλαθλος» – Ο Σπύρος Σκούρας της ΑΕΚ και η βαριά κληρονομιά

Δεν ήταν απλώς ένας ακόμη πρόεδρος. Ήταν ένας άνθρωπος μ...

Η Λίβερπουλ λύγισε τη Ρεάλ και κατέκτησε για τρίτη φορά την Ευρώπη (BINTEO)
Champions League | 25/07 - 06:35

Η Λίβερπουλ λύγισε τη Ρεάλ και κατέκτησε για τρίτη φορά την Ευρώπη (BINTEO)

Το γκολ του αριστερού μπακ Άλαν Κένεντι στο 81ο λεπτό χ...

Η «αρπαγή» του Φίγκο που γέννησε τους Galácticos
La Liga | 24/07 - 04:33

Η «αρπαγή» του Φίγκο που γέννησε τους Galácticos

Η μεταγραφή του Πορτογάλου από την Μπαρτσελόνα στη Ρ...

Η ημέρα που ο Παναθηναϊκός έβαλε τα θεμέλια του Γουέμπλεϊ
Super League | 24/07 - 00:29

Η ημέρα που ο Παναθηναϊκός έβαλε τα θεμέλια του Γουέμπλεϊ

Τρεις μεταγραφές που άλλαξαν την ιστορία του "Τριφυλλιού" κ...

Όταν ο Ριβάλντο φόρεσε τα ερυθρόλευκα (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 21/07 - 07:28

Όταν ο Ριβάλντο φόρεσε τα ερυθρόλευκα (ΒΙΝΤΕΟ)

Η άφιξη του Βραζιλιάνου μάγου, το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο, τ...

Η ήττα από τη Δανία και ο "ήρωας του Τάμπερε"
Mundial | 15/07 - 07:16

Η ήττα από τη Δανία και ο "ήρωας του Τάμπερε"

Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Πεντζαρόπουλος, ο τερματοφύλακας τ...

Η Ολλανδία ισοπέδωσε τη Βραζιλία και ολοκλήρωσε τον εφιάλτη της «Σελεσάο»
Mundial | 12/07 - 06:35

Η Ολλανδία ισοπέδωσε τη Βραζιλία και ολοκλήρωσε τον εφιάλτη της «Σελεσάο»

Η ημέρα που η Ολλανδία ήρθε τρίτη στον κόσμο και η Βραζιλία ο...

Η βραδιά που η Πορτογαλία ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
Mundial | 10/07 - 05:34

Η βραδιά που η Πορτογαλία ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης

Δώδεκα χρόνια μετά το χαμένο Euro του 2004 μέσα στη Λισαβόνα α...

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